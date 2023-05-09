Parlamentoda konuşan Ueda, Japon ekonomisinin toparlanmakta olduğunu ve enflasyon bekleyişlerinin yüksek seviyelerde olmaya devam ettiğini belirtti.

Ueda, "Enflasyonda bazı pozitif işaretler görüyoruz. Yüzde 2 enflasyonun sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde başarılacağına işaret eden bir enflasyon görünümüne sahip olduğumuzda getiri eğrisi kontrolünü sona erdireceğiz ve bilançomuzu küçültmeye yöneleceğiz" diye konuştu.

Goldman Sachs ve Bank of America, BoJ'un getiri eğrisi kontrol programında Temmuz ayında ayarlamaya gitmesini bekliyorlar.