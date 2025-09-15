CANLI BORSA
BoJ'un faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ),bu hafta faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), bu hafta kısa vadeli politika faizini yüzde 0,5'te sabit tutması bekleniyor.

Analistlerin görüşü, BoJ'un haftanın son günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde oluştu.

Moody's Analytics'e göre, küresel ticaret riskleri ve iç ekonomik zayıflıklar nedeniyle BoJ'un bu yönde bir karar alması muhtemel.

Moody's Analytics, yılın ilk yarısında beklenenden iyi gelen büyüme verileri ve yenin zayıflaması gibi faktörlerin faiz artırımını gündemde tuttuğunu belirtiyor. Ancak, ihracat ve sanayi üretiminde yaşanan düşüşler ile tüketici harcamalarındaki durgunluk göz önüne alındığında, BoJ'un şimdilik beklemeyi tercih edebileceği ifade ediliyor.

Kuruluş, Ocak ayında bir faiz artırımı beklerken, yıl sonuna doğru bir artırım ihtimalinin de bulunduğunu ekliyor.

BoJ'un bu yıl bu haftaki toplantısından sonra 30 Ekim ve 19 Aralık olmak üzere iki toplantısı daha bulunuyor.

