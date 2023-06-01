Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL), enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşlamasına bağlı olarak gösterge faiz oranını 250 baz puan indirdi.

CBSL bugün yaptığı toplantıda, gösterge niteliğindeki mevduat faiz oranı 15,50'den yüzde 13,00'e indirildi. Banka, borç verme faiz oranını da yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.

CBSL, önceki 5 toplantısında faizde bir değişikliğe gitmemişti.

Kurul, "Bu tür bir parasal gevşemenin başlamasının, ekonominin 2022'de tanık olunan tarihi faaliyet daralmasından sonra, toparlanma için bir itici güç sağlarken, finansal piyasalardaki baskıları hafifletmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sri Lanka'da dün açıklanan enflasyon yüzde 35,3'ten yüzde 25,2'ye indi. Enflasyon geçen yılın Eylül ayında yüzde 70 seviyesine kadar çıkmıştı.