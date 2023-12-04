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China Evergrande Grouh'un tasfiyesine ilişkin karar bir kez daha ertelendi

China Evergrande Group, Hong Kong'da mahkemenin dünyanın en borçlu emlak geliştiricisinin tasfiye edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı bir kez daha ertelemesinin ardından alacaklılarla yeniden yapılandırma anlaşması yapmak için nefes aldı.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 09:07

Hong Kong Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Linda Chan, yaptığı açıklamada, davanın 29 Ocak'a ertelendiğini söyledi. Yargıcın Ekim sonundaki bir duruşmada, 4 Aralık kararının inşaatçının alacaklılarla bir anlaşma yapması için muhtemelen son fırsat olacağını söylemesinin ardından bu erteleme beklenmiyordu.

Geçici bir alacaklılar grubunun hukuk danışmanı olan hukuk firması Kirkland & Ellis LLP'nin ortaklarından Neil McDonald, mahkeme dışında verdiği bir röportajda, "Dilekçe sahibi pozisyonunu değiştirdi ve şirketi tasfiye etmeye zorlamadı, bu bizim için bir sürpriz oldu" dedi. Bu arada, alacaklı grubun Evergrande'nin mahkemeye sunduğu son teklifi "kesin olarak reddettiğini" de sözlerine ekledi.

Evergrande'nin avukatı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 26 Kasım'da yeni bir teklif gönderildiğini ve firmanın alacaklılardan daha fazla destek ve geri bildirim almayı umduğu için bir erteleme başvurusunda daha bulunduğunu söyledi.

Ev üreticisi firmanın, ülkenin en büyük yeniden yapılandırmalarından biri olacak bu işlem için offshore tahvil sahipleriyle anlaşmaya varması için sekiz haftası var.

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