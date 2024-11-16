CI, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini açıkladı. Türkiye'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "B"den "BB-"ye çıkarılırken kısa dönem notlarında bir değişikliğe gidilmedi.

TÜRK LİRASI'NA GÜVEN ARTIYOR

Açıklamada, not artırımının daha tutarlı ve ihtiyatlı para ve maliye politikalarının uygulanmasını ve bunun sonucunda makroekonomik dengesizliklerin azalmasını ve uluslararası likiditede iyileşmeyi yansıttığı belirtildi.

Daha sıkı genel politika duruşunun, enflasyonun düşmesine ve Türk Lirası'na olan güvenin artmasına katkıda bulunduğunu, dolarizasyonda daha fazla düşüşe ve döviz korumalı mevduat planının hızla geri çekilmesine yol açtığını belirten CI, brüt ve net döviz rezervlerinin, azalan cari hesap açığı ve daha yüksek sermaye girişleriyle desteklenerek arttığını ifade etti.

GÖRÜNÜM POZİTİFE DÖNEBİLİR

CI, Net ihracat ve yatırımlarda öngörülen iyileşme sayesinde GSYH'nin 2024-26'da ortalama %3,0 olmasını bekliyor; ancak büyüme görünümüne yönelik risklerin devam ettiği konusunda uyarıyor.

CI, Türkiye'nin notu ile ilgili "yükseliş ve düşüş" senaryoları da yazdı. Buna göre, mali ve parasal politikalar arasındaki koordinasyon daha da iyileşirse ve enflasyonda öngörülenden daha hızlı bir düşüş ve makroekonomik ve döviz kuru istikrarının kalıcı bir şekilde yeniden sağlanmasıyla sonuçlanırsa, görünümün önümüzdeki 12 ayda "pozitif" olarak revize edilebileceği, rezerv tamponu önemli ölçüde artarsa, döviz yükümlülüklerini kalıcı bir şekilde azaltırken kısa vadeli dış borcun yeterli şekilde karşılanmasını sağlarsa da notların yükseltilebileceği ifade edildi.