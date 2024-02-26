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Çin DTÖ uyum raporundaki suçlamalara tepki gösterdi

Çin, ABD'nin DTÖ uyum raporundaki suçlamalarına tepki gösterdi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 08:42

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne uyumuyla ilgili bir raporda kendisine karşı "yanlış suçlamalarda" bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, "ABD, Çin'in 'aşırı kapasite' yarattığını yanlış bir şekilde iddia ediyor ve bu da ABD tarafının tek taraflılığını ve hegemonik davranışını tamamen yansıtıyor" denildi.

Yapılan açıklamada, ABD'nin DTÖ raporunda Çin'in DTÖ taahhütlerini yerine getirme konusunda elde ettiği "büyük başarıları" görmezden geldiği, Çin'in çok taraflı ticaret sistemine ve dünya ekonomisine yaptığı önemli katkıyı inkar ettiği savunuldu.

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