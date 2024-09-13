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Çin emeklilik yaşını aşamalı olarak artıracak

Çin'de emeklilik yaşı sınırının gelecek 15 yılda erkeklerde 63'e, kadınlarda 58'e kadar çıkarılmasını öngören yasal düzenleme kabul edildi.

Oluşturma Tarihi 13 Eylül 2024 11:40

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresinin Merkez Komitesi, Pekin'de düzenlediği iki aylık olağan toplantısında emeklilik altı sınırı düzenleyen kanun değişikliği tasarısını onayladı.

Yeni düzenlemeyle emeklilik yaşı sınırının erkeklerde 60'tan 63'e, beyaz yakalı kadın çalışanlarda 55'ten 58'e, mavi yakalı kadın çalışanlarda ise 50'den 55'e aşamalı olarak çıkarılmasına karar verildi.

1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle yaş sınırları gelecek 15 yıl içinde her 5 yılda kademeli olarak yükseltilecek.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS AZALIYOR

2022'de ilk kez nüfusu azalan Çin, halkının giderek yaşlanacağı ve çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli demografik değişim evresini yaşıyor.

Nüfus uzmanları, Çin'de halen 280 milyon dolayında olan 60 yaş üzeri nüfusun 2035 yılında 400 milyona kadar çıkacağını tahmin ediyor.

Çin'de çalışma çağındaki 16-59 yaşlarındaki nüfus, 2010-2020 yıllarında 40 milyon azalarak 879 milyona geriledi.

Çin, gelişmiş ülkelerin birçoğundan düşük olan emeklilik yaşı sınırını artırarak gelecekte iş gücünün azalmasına bağlı kayıpları dengelemeyi hedefliyor.

YÜZYIL ORTASINDA HER 2 ÇALIŞAN 1 EMEKLİYE BAKACAK

Çin'de halen her bir emeklinin masrafları 5 çalışandan gelen katkılarla sağlanıyor. Nüfusta azalmaya ve yaşlanmaya paralel olarak bu oranın 2030'da 1'e 4'e ve 2050'de 1'e 2'ye kadar düşeceği öngörülüyor.

Çin Bilimler Akademisi, ülkedeki emeklilik sistemiyle ilgili raporunda Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgede yerel yönetimlerin tümünün sosyal sigorta sistemlerinin açık verdiği ve mevcut durumda emeklilik sistemindeki kaynakların 2035 yılında tükeneceği uyarısında bulunmuştu.

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