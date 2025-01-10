CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin ihracatı Trump dönemi arifesinde ivme kazandı

Çin ihracatı Trump dönemi arifesinde ivme kazandı

Çin'in ihracatı gümrük vergisi belirsizliği öncesinde ivme kazandı.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2025 09:27

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bu ay Beyaz Saray'a dönmesi ve yeni ticaret riskleri öncesinde üreticilerin envanterlerini büyük pazarlara taşımak için yarıştığını gösteren Çin'in ihracatı Aralık ayında muhtemelen beklentilerden daha hızlı bir şekilde genişledi.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin medyan tahminine göre giden sevkiyatların değer bazında bir önceki yıla göre %7,3 artması bekleniyordu. Kasım ayında artış %6,7 olmuştu.

Aralık ayında ithalat muhtemelen %1,5 daraldı. Bir önceki ay daralma %3,9 olmuştu. Daralmanın gerilemesi, fabrika yöneticilerinin ABD'den daha sıkı yarı iletken ihracat kontrolleri beklentisiyle teknoloji ürünlerini güvence altına almak için acele ettiğine işaret ediyor.

JP Morgan ihracatta %7,9'luk bir artış öngörürken, Standard Chartered %5,4'lük daha yavaş bir büyüme bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Avustralya’da düşük faiz beklentisi Avustralya'da düşük faiz beklentisi 08 Ocak 2025 09:32
Petrol fiyatları arzın daralmasıyla yükseldi Petrol fiyatları arzın daralmasıyla yükseldi 08 Ocak 2025 09:30
Japonya’da tüketici güveni geriledi Japonya'da tüketici güveni geriledi 08 Ocak 2025 09:28
FED Başkanı açıkladı: Politika kararlarında temkinli olunmalı FED Başkanı açıkladı: Politika kararlarında temkinli olunmalı 08 Ocak 2025 09:26
ABD hisse senetleri düştü ABD hisse senetleri düştü 08 Ocak 2025 09:03
TCMB Başkanı Fatih Karahan, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak TCMB Başkanı Fatih Karahan, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak 07 Ocak 2025 15:05
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasımda sabit kaldı 07 Ocak 2025 14:26
ABD’de kurumsal iflaslar 14 yılın zirvesinde ABD'de kurumsal iflaslar 14 yılın zirvesinde 07 Ocak 2025 12:45
ABD, Çin’in siber saldırılarından endişeli ABD, Çin'in siber saldırılarından endişeli 07 Ocak 2025 10:38
Brent petrolün varil fiyatı 75,98 dolar Brent petrolün varil fiyatı 75,98 dolar 07 Ocak 2025 10:31
Singapur Para Otoritesi, bu ay para politikası sabit bırakabilir Singapur Para Otoritesi, bu ay para politikası sabit bırakabilir 07 Ocak 2025 09:17
Filipinler’de enflasyon yükseldi Filipinler'de enflasyon yükseldi 07 Ocak 2025 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler