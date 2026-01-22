JP Morgan'dan yapay zeka uyarısı

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, yapay zekânın kontrolsüz ve çok hızlı ilerlemesi halinde işsizlikte artışa ve toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Dimon, yapay zekânın verimlilik ve sağlık alanlarında büyük kazanımlar sağlayacağını ancak bu dönüşümün zamana yayılarak yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Şirketlerin bu teknolojiyi göz ardı edemeyeceğini belirten Dimon, olası olumsuz etkilerin azaltılması için hükümetler ve özel sektörün iş birliği içinde yeniden eğitim, gelir destekleri, iş değişimi ve erken emeklilik gibi programları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Sürücüsüz kamyonların yaygınlaşmasıyla ABD'de yaklaşık 2 milyon kamyon şoförünün işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Dimon ayrıca, olumsuz senaryolara karşı yeterli bir hazırlık bulunmadığını dile getirerek "asıl sorunun, işler ters giderse buna nasıl karşılık verileceği" olduğunu ifade etti. Konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın Avrupa, NATO ve Grönland'a yönelik söylemlerini de eleştiren Dimon, Avrupa'nın zayıflatılmak yerine güçlendirilmesi gerektiğini savundu ve göçmenlik politikalarındaki sertliğin yarattığı toplumsal gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.