Çin MB orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını değiştirmedi

Çin Halk Bankası (PBOC) bazı finans kuruluşlarına sağladığı 995 milyar yuan değerindeki bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını %2,50'de tuttu.



Çin MB yaptığı açıklamada, Pazartesi günkü kredi operasyonunun "bankacılık sistemi likiditesini makul ölçüde bol tutmak" amacıyla finansal kurumlardaki nakit talebini tamamen karşılamak için gerçekleştirdiğini belirtti.



Piyasa katılımcılarının çoğunluğu Çin MB'nin zayıf ekonomiyi desteklemek için MLF faizini düşürmesini bekliyordu.

Barclays ekonomistleri MLF kararı önce yayınladıkları yatırımcı notunda, "Çin'deki ekonomik aktörler arasındaki yerleşik borç-deflasyon sarmalının ve genel kötümser hissiyatın, PBOC'nin deflasyonla mücadele etmek için parasal genişlemeyi başlatması için daha fazla aciliyet yarattığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandılar.