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Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını yine sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC), gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,45'te tuttu.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 08:53

Çin Merkez Bankası, gösterge kredi faiz oranını değiştirmeyerek sabit tuttu. İpotekli konut kredileri için referans teşkil eden beş yıllık faiz oranı da öngörüldüğü gibi %4,2 seviyesinde devam ettirdi.

Barclays ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Geriye dönüp bakıldığında, bu muhtemelen PBOC'nin faiz oranları politikasının döviz kuru yetkisi tarafından kısıtlandığı gerçeğini yansıtıyor" ifadelerini kullandılar.

ANZ Group Çin stratejisti Xing Zhaopeng, "Bankalar Ocak ayında kesintiye gitmeye hazır deği," dedi. Ayrıca bankalar için net faiz marjlarındaki bozulmayı "büyük bir endişe" olarak gösterdi.

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