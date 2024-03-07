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Çin’de elektrikli araç aküsü için akıllı bölge kuruluyor

Çin’de 80 saniyede elektrikli araç aküsü değiştirecek akıllı bölge kuruluyor.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 12:57

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 12:57

Elektrikli araç şarjı için gereken kuyruk süresini kısaltmak amacıyla Çin'de ilk akıllı elektrikli araç (EV) şarj ve pil değiştirme gösteri bölgesi kurulacak. Çin'in Suzhou, Wuxi ve Changzhou şehirlerinde yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak olan bölge, State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.'ye göre yaklaşık 1,300 şarj yığınıyla 500 binden fazla yeni enerjili araç (NEV) sürücüsüne hizmet vermesi bekleniyor.

Araçların akülerini yalnızca 80 saniyede değiştirmelerine olanak tanıyan bölge, Wuxi'den başlayarak tüm yerlere de kurulacak. Daha önce EV sürücüleri sıklıkla yakındaki şarj istasyonlarını aramak zorunda kalıyordu. Yeni bölge, şarj tesislerinin uygun zamanları ve yerleri de dahil olmak üzere sürücülerin en hızlı ve en ekonomik şarj çözümlerini bulmasına yardımcı olmak için akıllı algoritmalar kullanıyor.

State Grid Jiangsu Electric Power'ın elektrik enerjisi araştırma enstitüsünde direktör olarak çalışan Yuan Xiaodong, gösteri bölgesinin şarj için gereken ortalama aylık kuyruk süresini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmasının beklendiğini söyledi. Yuan, gösteri bölgesi modelinin, Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki NEV endüstrisinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla komşu Shanghai'ye kadar genişletilebileceğini söyledi.

Çin'in NEV sahiplik seviyesi son yıllarda artmaya devam etti ve kullanımdaki NEV'ler 2023 sonu itibarıyla 20,41 milyona yükseldi. Çin, artan elektrikli otomobil kullanımını karşılamak için ülkenin NEV şarj tesisleri ağını geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, 2023'te yıllık yüzde 65 büyüyerek geçen yılın sonunda neredeyse 8,6 milyona ulaştı.

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