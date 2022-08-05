Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Azvudine adlı ilaç Çinli ilaç üreticisi Genuine Biotech tarafından geliştirildi.

İlacın, hafif ve orta semptomlu hastaları tedavi etmekte kullanıldığı bildirildi.

Bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre, hastaların yüzde 40,4'ü, ilacı ilk kez aldıktan 7 gün sonra ateş ve öksürük gibi COVID-19 semptomlarında iyileşme gösterdi.

Çin, Brezilya ve Rusya'da 2020'den bu yana yürütülen faz III klinik çalışmasında ilacın birçok klinik denemeleri yapılmıştır.

Şirket, yılda yaklaşık 1 milyar hap Azvudine üretme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.