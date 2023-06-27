Çin Merkez Bankası (PBOC), para birimindeki değer kaybını yavaşlatmak yuan sabitlemesini Bloomberg anketindeki ortalama beklentinin 111 pip daha üzerinde bir seviyede belirledi.

Böylece PBOC aralıksız ikinci gününde yuan sabitlemesini beklentinin üzerinde belirlemiş oldu.

Çin ekonomisinin büyüme görünümüne yönelik olumsuz beklentilerle yuan pazartesi günü neredeyse %1 düşerek yaklaşık 5 ayın en sert değer kaybını yaşamıştı.

Yuanın değer kaybında teşvik adımlarının beklentileri karşılayamaması ve politikaların gelişmiş ülke merkez bankaları ile ayrışması da etkili oldu.

Oversea-Chinese Banking Corp FX Stratejisti Christopher Wong, "Sabitleme kararı, PBOC'nin dolar/yuan kurunun özellikle de 7,20'den 7,25'e çok hızlı şekilde yükselmesinden hoşlanmadığının güçlü bir göstergesi" dedi.

Öte yandan Çin Başbakanı Li Qiang'ın ülkede iç talebi canlandırmak ve piyasalardaki dinamizmi artırmak için daha pratik ve etkili önlemler alacaklarını açıkladı. Li, ikinci çeyrekte büyümenin ilk çeyrekten güçlü olmasını beklediğini belirtti.