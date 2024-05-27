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Çinli gayrimenkul geliştiricisinin tasfiye duruşması ertelendi

Hong Kong mahkemesi, Çinli gayrimenkul geliştiricisi Kaisa Group'un tasfiye duruşmasını erteledi.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 08:42

Hong Kong mahkemesi, Kaisa Group'un tasfiyesini isteyen bir dilekçenin duruşmasını 24 Haziran'a erteleyerek, zor durumdaki Çinli geliştiriciye borçlarını yeniden yapılandırma planı üzerinde çalışırken biraz nefes aldırdı.

'YENİDEN YAPILANMANIN ŞARTLARINI GÖRÜŞÜYORLAR'

Shenzhen merkezli geliştirici, 2021'in sonlarında 12 milyar dolarlık offshore borcunu ödeyememesinin ardından iki yıldır offshore borcunu yeniden yapılandırmak için çalışıyor.

Mahkeme önündeki konu, ödenmemiş anaparası 750 milyon dolar olan 2023 tahvillerinin ödenmemesiyle ilgili. Büyük bir tahvil sahibi grubunun mütevellisi olan Citicorp International, Mart ayından bu yana dilekçe sahibi olarak hareket ediyor.

Ertelemenin nedeni açıklanmadı. Kaisa'dan bir sözcü, tahvil sahipleri grubuyla yeniden yapılandırma planının belirli şartlarını görüştüklerini söyledi.

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