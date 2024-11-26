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Citi: FED faiz indirimlerine ara vermeli

Citigroup Inc. ABD Merkez Bankası FED faiz kararları için yaptığı açıklamada Fed'in faiz oranı indirimlerine ara vermesi gerektiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2024 08:41

Citigroup Inc. faiz oranı stratejistleri, Fed'in faiz oranı indirimlerine ara vermesi gerektiğini söyledi.

DİRENÇLİ İŞ GÜCÜ

Stratejistler Jabaz Mathai ve Alejandra Vazquez 22 Kasım tarihli bir raporda, 6 Aralık'ta açıklanacak olan Kasım ayı ABD istihdam raporuna atıfta bulunarak, "Fed'in Aralık ayındaki zayıf istihdam verisi dışında gevşemeyi beklemeye alması gerektiğine inanıyoruz. İstihdam yaratımı zayıf olsa bile, işsizlik başvuruları gibi diğer işgücü piyasası verilerinin dirençli bir işgücü piyasasına işaret ettiği söylenebilir" dedi.

Stratejistler, yatırımcıların Fed'in Aralık ayı faiz kararına karşılık gelen gecelik endeks swap sözleşmesindeki oranı ödeyerek gelecek ay Fed'in bir duraklamasına göre pozisyon almalarını tavsiye etti.

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