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Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na özel hatıra para basıldı.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2023 17:15

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2023 17:15

Darphanenin web sitesinde yer alan bilgiye göre, 100. Yıl hatıra paralarının ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından bugüne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri ile "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" ve "Türkiye Yüzyılı" logoları kullanıldı.

Paranın diğer yüzünde ise fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi, ön planda da tekrarlı şekilde "100" sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" logosu bulunuyor.
Söz konusu paralara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Bu '100' sayıları içinde Cumhuriyet'imizin ilanından günümüze kadar her alanda yapılan yeniliklerin birkaçına vurgu yapılmıştır; savunma sanayimizin ülkemize kattığı 'Hürkuş' ve 'Hürjet', ulaştırma alanımızda 'Yüksek Hızlı Tren', 'TOGG' ve '1915 Çanakkale Köprüsü', İslamiyet'in simgesi 'Çamlıca Camii', geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan 'Traktör kullanan Atatürk' ve günümüz modern tarımını anlatan 'biçerdöver', Cumhuriyet devrimleriyle kadınlarımıza tanınan 'seçme ve seçilme hakkı' ve 'kadınlarımızın spordaki başarısı', Cumhuriyet'in kuruluşunda rol alan 'Türk milleti' ve Cumhuriyet'imizin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş 'Bayrak tutan Türk milletimizin olduğu rölyef, bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar rölyefleri kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı mine ile çalışılmış 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' logosu kullanılmıştır."

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