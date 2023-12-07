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Deutsche Bank ECB'nin faiz indirimi için rakam verdi

Deutsche Bank ekonomistleri, ECB'den ilk faiz indiriminin Haziran yerine Nisan ayında geleceğini öngörürken, Mart ayı için de "önemli bir indirim riski" olduğunu ifade ettiler.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 09:04

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 09:04

Mark Wall liderliğindeki Deutsche Bank ekonomistleri yayınladıkları raporda, "En son enflasyon verileri ve resmi yorumların tonu göz önüne alındığında, çok çekingen davrandığımızdan korkuyoruz. Risk şimdi daha erken ve daha büyük kesintiler ve Fed'den daha fazla ayrışabilen bir ECB" değerlendirmesini yaptılar.

Deutsche Bank ekonomistleri, ECB'den ilk faiz indiriminin Haziran yerine Nisan ayında geleceğini öngörürken, Mart ayı için de "önemli bir indirim riski" olduğunu ifade ettiler.

Ekonomistler, ECB faizinde 2024 sonuna kadar toplamda 150 baz puanlık bir gevşeme olacağını düşünüyorlar.

Ninety One'da portföy yöneticisi olan Stephanie Niven ise, merkez bankacılarının daha uzun süre daha yüksek bir senaryoya yöneldikleri göz önüne alındığında, Euro bölgesinde faiz indirimlerinin önümüzdeki yılın sonunda gerçekleşmesinin daha olası olduğunu söyledi.

Niven Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, "Avrupa etrafındaki tüm anlatılara, sadece son üç haftada gördüğümüz ters yüz olma durumuna bakmak ilginç. Avrupa'nın hem konjonktürel hem de yapısal zorlukları var ve bu da piyasaların ECB'den gerçekten ne yapmasını beklediğine dair bu salınım ve oynaklığın çoğuna neden oluyor." dedi.

Faiz İndirimi Bahisleri Her Yerde Görünürken Küresel Tahvil Rallisi Devam Ediyor

Euro bölgesi tüketici fiyatları Ağustos ayında %5,3 iken Kasım ayında yıllık bazda %2,4 ile beklenenden daha az arttı. Bu oran ECB'nin %2'lik hedefine 2021 ortalarından bu yana hiç olmadığı kadar yakın.

Aynı zamanda, ekonomik veriler daha fazla zayıflık işareti gösteriyor. Almanya'da fabrika siparişleri Ekim ayında beklenmedik bir şekilde düşerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretimin nasıl bir çıkmaza girdiğinin altını çizdi.

Invesco'da çok sektörlü portföy yönetimi başkanı olan Gareth Isaac, "Avrupa ekonomisi, finansal koşullar sıkılaştıkça son 12 aydır istikrarlı bir şekilde kötüleşiyor" dedi. Isaac, önümüzdeki yıl işgücü piyasalarının yumuşamasını ve bunun da "enflasyon hedefe geri dönerken ECB'ye faiz oranlarını keskin bir şekilde düşürmeye başlaması için kılıf sağlamasını" bekliyor.

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