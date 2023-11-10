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Dünya genelinde uluslararası uçuş rezervasyonları düştü

İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana dünya genelinde uluslararası uçuş rezervasyonları düştü.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 09:22

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 09:22

Seyahat analiz firması ForwardKeys'e göre, insanların Orta Doğu'ya ve dünyanın dört bir yanına seyahatlerini iptal etmeleri nedeniyle küresel seyahat talebi zayıfladı.

ForwardKeys Başkan Yardımcısı Olivier Ponti yaptığı açıklamada, "Bu savaş, hepimizin her gün televizyon ekranlarımızda gördüğümüz feci, yürek parçalayıcı, insani bir trajedi. Bu durum insanları bölgeye seyahat etmekten alıkoyuyor ama aynı zamanda tüketicilerin başka yerlere seyahat etme konusundaki güvenini de azaltıyor" dedi.

ForwardKeys'in uçuş biletleme verilerine göre, 7 Ekim saldırısından sonraki üç hafta içinde Amerika kıtasından yapılan uluslararası uçuş rezervasyonları, saldırıdan üç hafta önce kesilen bilet sayısına gödre %10 düştü.

Orta Doğu'daki insanlar da daha az seyahat ediyor; bölgede düzenlenen uluslararası uçak biletleri aynı dönemde %9 geriledi. Bölgeye seyahat etmek için yapılan uluslararası uçuş rezervasyonları saldırıyı takip eden üç hafta içinde %26 oranında azaldı.

Ponti, saldırıdan bir gün önce yapılan rezervasyonların, yılın son çeyreğinde küresel hava yolculuğunun 2019 seviyelerinin %95'ini yakalayacağını gösterdiğini, ancak Ekim sonu itibariyle görünümün %88'e gerilediğini de vurguladı.

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