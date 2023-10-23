EBRD Ukrayna'ya 3 milyar avroluk finansman sağladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, bankanın Ukrayna'da 2022-2023 döneminde 3 milyar avro hacminde finansman sağlanması konusundaki hedefine ulaştığı, yatırımların enerji güvenliği, temel altyapı, gıda güvenliği, ticaret ve özel sektör alanlarına odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, şimdi ve gelecekte Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeye tamamen kararlı olduklarını vurguladı.

EBRD'nin uzun vadede Ukrayna'nın ve halkının sadık bir ortağı olmaya devam edeceğini kaydeden Renaud-Basso, "Bağışçılarımızın ve hissedarlarımızın cömert desteği sayesinde reel ekonomiye verdiğimiz destek, Ukrayna'nın dirençli kalmasına yardımcı olacak ve gelecekte yeniden yapılanmasını kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.