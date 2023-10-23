CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem EBRD Ukrayna'ya 3 milyar avroluk finansman sağladı

EBRD Ukrayna'ya 3 milyar avroluk finansman sağladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'da savaştan etkilenen reel ekonominin desteklenmesi için 2022-2023 döneminde toplam 3 milyar avroluk finansman sağlandığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 13:53

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 13:53

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, bankanın Ukrayna'da 2022-2023 döneminde 3 milyar avro hacminde finansman sağlanması konusundaki hedefine ulaştığı, yatırımların enerji güvenliği, temel altyapı, gıda güvenliği, ticaret ve özel sektör alanlarına odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, şimdi ve gelecekte Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeye tamamen kararlı olduklarını vurguladı.

EBRD'nin uzun vadede Ukrayna'nın ve halkının sadık bir ortağı olmaya devam edeceğini kaydeden Renaud-Basso, "Bağışçılarımızın ve hissedarlarımızın cömert desteği sayesinde reel ekonomiye verdiğimiz destek, Ukrayna'nın dirençli kalmasına yardımcı olacak ve gelecekte yeniden yapılanmasını kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Fed jeopolitik risklere karşı piyasaları uyardı Fed jeopolitik risklere karşı piyasaları uyardı 21 Ekim 2023 09:01
Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor 23 Ekim 2023 09:20
Küresel piyasalar ECB’nin faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı 21 Ekim 2023 12:33
Birleşik Krallık’ta tahvil faizleri en yüksek seviyesinde Birleşik Krallık'ta tahvil faizleri en yüksek seviyesinde 21 Ekim 2023 09:38
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 20 Ekim 2023 17:03
Almanya’da üretici fiyatlarındaki rekor düşüş devam ediyor Almanya'da üretici fiyatlarındaki rekor düşüş devam ediyor 20 Ekim 2023 16:32
S&P Global, Yunanistan’ın kredi notunu yükseltti S&P Global, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti 21 Ekim 2023 16:20
Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ekim 2023 11:33
Nijerya ile AB’den 900 milyon avroluk anlaşma Nijerya ile AB'den 900 milyon avroluk anlaşma 20 Ekim 2023 13:27
Avrupa’da işten çıkarma dalgası yayılıyor Avrupa’da işten çıkarma dalgası yayılıyor 20 Ekim 2023 11:26
İngiltere’de perakende satışlar geriledi İngiltere'de perakende satışlar geriledi 20 Ekim 2023 09:44
Çin ihracata kontrol getirecek Çin ihracata kontrol getirecek 20 Ekim 2023 16:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,82
%0,7824
BORSA
1.001,74
%0,1738
ALTIN
999,33
%-0,0672
EURO
999,29
%-0,0711
DOLAR
932,97
%-6,7033
BORSA
997,13
%-0,2874
ALTIN
1.011,91
%1,1913
EURO
1.006,99
%0,6991
DOLAR
941,57
%-5,8431
BORSA
1.039,12
%3,9116
ALTIN
1.030,50
%3,0503
EURO
1.031,96
%3,1962
DOLAR
1.923,80
%92,38
BORSA
1.781,63
%78,1632
ALTIN
1.616,64
%61,6639
EURO
1.504,55
%50,4553
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler