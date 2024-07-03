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ECB üyesi: 2 faiz indirimi daha yapmak biraz fazla

ECB Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Makhlouf, "Bu yıl 2 indirim daha yapmak biraz fazla ileri gitmek olur" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 09:03

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda MB Başkanı Gabriel Makhlouf Salı günü yaptığı açıklamada, bu yıl sadece bir faiz indirimine daha razı olduğunu söyledi.

ECB'nin Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Makhlouf, "Başka bir indirim beklentisi konusunda rahatım. Bence bugün, Temmuz başında iki indirim muhtemelen biraz fazla ileri gitmek olur. Bunu göz ardı ettiğimi söylemiyorum" dedi.

Makhlouf, "ilerlediğimiz yönü teyit ettiği için" verilerden "memnun" olduğunu söyledi ancak üst üste ikinci kez %4,1 artış gösteren hizmet enflasyonunun "odaklanılması gereken bir numaralı konu" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ücretleri, hizmet sektöründeki fiyatların temel itici gücü olarak seçen Makhlouf, kendisinin ve meslektaşlarının daha fazla veri görmek için "zaman tanıması" gerektiğini söyledi.

Makhlouf, "Yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde ulaşmada başarılı olmamızı beklediğim gibi başarılı olmaya devam edersek faiz oranlarının bugün olduğundan daha düşük olmasını bekliyorum. Bunun hangi hızda gerçekleşeceği ve nereye varacağımıza bağlı olacaktır." diye konuştu.

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