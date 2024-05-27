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ECB üyesi Cipollone: Haziran faiz indirimi için doğru zaman

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, haziran ayının faiz indirimi için doğru zaman olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 08:56

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, haziran ayında bir faiz indirimi için doğru zaman olduğunu söyledi.

Il Sole 24 Ore gazetesi tarafından düzenlenen Ekonomi Festivali etkinliğinde konuşan Cipollone, "Bir sonraki ECB toplantısında faizleri düşürmek için ilk hamleyi bekliyorum, daha sonrasını tartışmamız gerekecek, göreceğiz, verilere bağlı olacağız. Son veriler bu yönde ilerliyor ve para politikamızın kısıtlayıcı duruşunu azaltabileceğimize dair kesinliğimizi güçlendiriyor" dedi.

"DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN KOŞULLAR MEVCUT"

Cipollone'nin açıklamaları, İtalya Merkez Bankası Başkanı Panetta'nın Cumartesi günü Stresa'da düzenlenen Yedi Grup Maliye Bakanları ve Merkez Bankacıları toplantısı çerçevesinde yaptığı ve 6 Haziran'daki toplantıda para politikasında bir değişiklik yapılması için koşulların mevcut olduğunu söylediği yorumlarını yineledi.

Panetta, "Toplantıdan toplantıya karar verme mantığımız var, ancak fikir birliğinin genişlediğine ve daha fazla şüphe duyanların bile bir indirim konusunda anlaşmaya vardığına inanıyorum" dedi.

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