CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB üyesi faiz indirimi için tarih verdi

ECB üyesi faiz indirimi için tarih verdi

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz MB Başkanı Mario Centeno, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını son zamanlarda düşündüğünden daha erken indireceğini öngörürken, enflasyon üzerinde ek baskı olduğuna dair herhangi bir işaret olmaması nedeniyle karar vermek için Mayıs ayına kadar beklememesi gerektiğini da söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 09:15

Econostream Media'ya konuşan ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz MB Başkanı Mario Centeno, ECB'nin nihai faiz oranına çoktan ulaşıldığını ve merkez bankasının "önümüzdeki çeyrekte" enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe düşme yolunda olduğunu teyit etmesini beklediğini ifade etti.

Aralık ayında Euro bölgesinde yıllık %2.9'luk enflasyonun "iyi bir haber" olduğunu ifade eden Centeno, bu rakamın "piyasanın beklediğinden daha küçük ve tahminlere dahil edilen baz etkilerinden daha az" olduğunu kaydetti.

Centeno, "Nominal oranları şimdilik sabit tutma kararı uygun ve ne zaman indireceğimize düşündüğümüzden daha erken karar vereceğiz. Ne zaman olacağını söyleyemem ama, enflasyon ve ekonomideki son gelişmelerin bizi gevşetme anını daha da yaklaştırdığını söyleyebilirim" dedi.

Centeno, "ücretler üzerinde ikinci tur etkilerin gerçekleştiğine veya gerçekleşeceğine ya da ücretlerin fiyatlar üzerinde ek baskı yaratacağına dair herhangi bir işaret" görmediğini söyledi.

ECB'nin para politikasının yönüne karar vermek için Nisan ya da Mayıs ayındaki ücret verilerini bekleyip beklememesi gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi "Karar almak için Mayıs ayına kadar beklememiz gerektiğini düşünmüyorum".

İlginizi Çekebilir
Avustralya’da tüketici güveni arttı Avustralya'da tüketici güveni arttı 09 Ocak 2024 09:05
Yellen’den borç tavanı anlaşması açıklaması Yellen'den borç tavanı anlaşması açıklaması 09 Ocak 2024 09:02
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Ocak 2024 13:59
Fed üyesi: Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı Fed üyesi: Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı 09 Ocak 2024 08:57
Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşladı Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı 09 Ocak 2024 08:54
ABD’de LMI yeniden genişleme alanına girdi ABD'de LMI yeniden genişleme alanına girdi 09 Ocak 2024 08:49
AB Almanya’nın batarya tesisine destek verecek AB Almanya'nın batarya tesisine destek verecek 08 Ocak 2024 16:53
Dünyada faiz indirim beklentileri erkenden satın alındı Dünyada faiz indirim beklentileri erkenden satın alındı 08 Ocak 2024 16:18
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ocakta yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ocakta yükseldi 08 Ocak 2024 16:16
Ons altın 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi Ons altın 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi 08 Ocak 2024 16:01
BlackRock, Bitcoin ETF işlem ücretini belirledi BlackRock, Bitcoin ETF işlem ücretini belirledi 08 Ocak 2024 15:53
Altının gramı 1960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1960 liradan işlem görüyor 09 Ocak 2024 10:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,16
%0,2156
ALTIN
1.000,67
%0,0668
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.008,11
%0,8107
ALTIN
1.035,59
%3,5591
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.035,62
%3,5619
BORSA
1.067,89
%6,7893
ALTIN
1.045,71
%4,5708
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
977,57
%-2,2429
BORSA
1.804,17
%80,4173
ALTIN
1.602,25
%60,2245
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
1.448,21
%44,8206
BORSA
BİST En Aktif Hisseler