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ECB üyesi Kazaks: Bu yıl 3 faiz indirimi yapılacağı beklentileri ile rahatım

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, bu yıl 3 faiz indirimi yapılacağı beklentileri ile rahat olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 08:39

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, yatırımcıların yıl sonuna kadar ECB'nin üç faiz indirimi yapacağına dair bahisleri konusunda "rahat" olduğunu söyledi.

Geçmişte faiz indiriminin yakın olduğuna dair spekülasyonlara direnen Kazaks, bu kez piyasa fiyatlamasının ECB'nin kendi ekonomik projeksiyonlarıyla uyumlu olduğunu ve enflasyonun yıl sonuna kadar %2 hedefine yaklaştığını söyledi.

Kazaks, "Son bir aydır piyasadaki mevcut fiyatlara bakacak olursam, bu konuda oldukça rahatım, dedi. Ancak Kazaks, sözlerinin bir taahhüt ya da merkez bankası dilinde "ileriye dönük yönlendirme" olarak algılanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Üç kesinti olacağını söyleyerek ileriye dönük bir yönlendirme yapmayacağım çünkü her toplantıda bir göz atacağız" diye konuştu.

Kazaks, Hollandalı meslektaşı Klaas Knot'un sözlerini tekrarlayarak yeni tahminlerin yayınlandığı toplantılarda (yani Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) hareket etmenin "daha kolay" olduğunu da vurguladı

ECB, 11 Nisan, 6 Haziran, 18 Temmuz, 12 Eylül, 17 Ekim ve 12 Aralık tarihlerinde politika toplantıları düzenleyecek.

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