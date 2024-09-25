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ECB üyesi Knot'tan dikkat çeken faiz indirimi yorumu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, faiz oranlarının 2025 yılının ilk yarısına kadar düşeceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2024 15:08

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024 15:09

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ECB'nin faiz oranlarını en azından 2025'in ilk yarısına kadar %2 ile %3 arasında bir seviyeye düşürmeye devam edeceğini söyledi.

Knot, "Önümüzdeki dönemde, ayrıca 2025'in ilk yarısında faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam edeceğimizi bekliyorum. Faiz oranlarının pandemiden önce gördüğümüz aşırı düşük seviyelere dönmesini beklemiyorum. Muhtemelen biraz daha doğal bir seviyeye gelecekler. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama 2 ile başlayan bir yerde olacak." dedi.

ECB, Haziran ayında yaptığı benzer indirimin ardından bu ayın başlarında mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50'ye çekti.

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