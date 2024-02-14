ECB üyesi Lane: Faiz indiriminde zamanlama verilere bağlı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane para politikası açısından atacakları adımın faiz oranlarının düşürülmesi yönünde olacağını, bununla birlikte, bu indirimlerin spesifik zamanlamasının verilere bağlı olacağını söyledi. Lane fiyatların doğru yönde ilerlediğini de belirtti.

Lane, "Trend çok iyi, bunun devam etmesini istiyoruz ve biraz daha zamanımız var. Ben ve Yönetim Konseyi'nin diğer üyelerinin bir sonraki adımın faiz oranlarını düşürmek olduğunu düşündüğümüzü söylediğimizi duyabilirsiniz, ancak kesin zamanlama verilere bağlı" dedi.



ECB'nin hedefinin enflasyonu %2 civarına geri getirmek olduğunu ve enflasyonun halen %3'e daha yakın olduğunu belirten Lane, "Yapacağımız faiz indirimlerinin sayısı hedefimize doğru ne kadar ilerleme kaydettiğimize bağlı olacak" dedi.

ECB'nin 7 Mart'ta gerçekleştirecek tohlantısında yeni ekonomik projeksiyonlar da sunulacak.