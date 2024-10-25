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ECB üyesi Makhlouf: Faiz indirimi için verilerin çok güçlü olması gerekir

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, daha hızlı faiz indirimi için verilerin çok güçlü olması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Ekim 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 25 Ekim 2024 08:54

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf'a göre Avrupa Merkez Bankası büyük faiz indirimlerini istisnai durumlara saklamalı ve enflasyonun %2'ye gerilemesini sağlamak için "temkinli" bir yaklaşımı tercih etmeli.

Makhlouf, "Bir sıçrama yapmam gerektiğini hissetmem için verilerin çok güçlü olması gerekiyor. Tarihsel olarak, büyük bir felaket yaşandığında ya da veriler size çok hızlı bir şekilde bir şeylerin üstesinden gelmeniz gerektiğini söylediğinde sıçrama yaparsınız" dedi.

Makhlouf, ECB'nin ekonomiyi yüksek faizlerle desteklemesinin artık gerekli olmadığı görüşüne katılmakla birlikte, politika yapıcıların "ihtiyatlı" olmaya devam etmeleri gerektiğini de belirterek, "Yine de hala endişelendiğimiz alanlar var. Ben hizmet enflasyonu konusunda diğerlerinden biraz daha fazla endişeleniyorum" diye konuştu.

Makhlouf, ekonomik genişlemenin önünde bir engel haline gelen uzun süredir devam eden sorunların üstesinden gelmek için merkez bankalarından çok fazla şey beklememek gerektiği konusunda uyarıda bulundu ve "Belirli bir endişem varsa, o da bu zorlukların özellikle bazı büyük ekonomilerde ihtiyaç duyulduğunu düşündüğüm şekilde ele alındığına dair çok fazla kanıt görmememdir. Para politikası çok güçlüdür. Çok şey yapabilir ama her şeyi yapamaz" dedi.

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