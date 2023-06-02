Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Euro Bölgesi'nde enflasyonun hafif şekilde gerilemekte olduğuna işaret ederek, ECB'nin para politikasını sıkılaştırmayı çok uzak olmayan bir gelecekte durdurmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Le Monde gazetesine konuşan Panetta, faiz artırımında nihai noktaya "çok uzak" olmadıklarını düşündüklerini belirterek, "Faiz artırımı konusunda çok aceleci olma zamanı değil" değerlendirmesini yaptı.

"Yüzde 6,1 enflasyonun çok yüksek olduğuna kuşku yok, ancak insanlar korkmamalı. Enflasyonu yüzde 2 hedefine getireceğiz" diye konuşan Panetta, ECB'nin faizi kararlı bir şekilde yüzde -0,50'den yüzde 3,25'e getirdiğini ve enflasyonun düşmekte olduğunu belirtti.

Panetta, ECB'nin para politikasında yaptığı sıkılaştırmalanın tam etkilerinin reel ekonomi tarafından hissedilmesinin ve enflasyona aktarılmasının birkaç çeyrek alabileceğini de vurguladı.