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ECB üyesi Schnabel: ECB verilere dikkat etmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin verilere dikkat ederek faiz oranını kademeli olarak düşürmesi gerektiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 17 Aralık 2024 09:27

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, politika faiz oranının kademeli olarak düşürmesi ve enflasyonun canlandığına dair işaretler için ekonomik verilere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

ECB'nin politika yapıcıları geçen hafta üçüncü toplantıda üst üste borçlanma maliyetlerini düşürdü ve yatırımcılar 2025'in başlarında daha fazla kesinti bekliyor.

Ancak Schnabel, enflasyonun ECB'nin %2 hedefinin üzerine çıkma riskinin, altına düşme riski kadar yüksek olduğunu savunarak çok hızlı hareket etmemesi konusunda uyardı.

ECB Yetkilisi, "Dikkatli olmalı ve verilere bağımlı kalmalıyız; her para politikası toplantısında enflasyondaki düşüşün devam edip etmediğini ve faiz oranlarının kısıtlayıcı olup olmadığını ve ne ölçüde kısıtlayıcı olduğunu değerlendirmeliyiz." dedi.

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