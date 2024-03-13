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ECB üyesi Wunsch: Faiz indirimi için harekete geçilmeli

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika MB Başkanı Pierre Wunsch, fiyatlar düşerken çok geçmeden faiz indirimi için harekete geçilmeli açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 08:51

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika MB Başkanı Pierre Wunsch, ücret enflasyonu ve hizmet fiyatlarındaki artışların rahatsız edici derecede yüksek olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın yakın zamanda bir faiz indirimi ile kumar oynamak zorunda kalacağını söyledi.

Wunsch yaptığı açıklamada, "Bir noktada bir bahse girmek zorunda kalacağız" dedi.

ECB'nin beklemesi için yalvardığını, ancak şimdi "çok geçmeden" harekete geçmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Wunsch, ECB'nin doğru yönde ilerleyen enflasyona tepki verebilecek bir noktaya geldiğini savundu.

"Ancak bugün bildiklerime dayanarak temkinli bir hareket olarak kalacaktır çünkü tekrar tekrar yorumlanan sorun, hizmet enflasyonu ve ücret gelişmelerinin hala sonuçta hedefimizle uyumlu olmayan seviyelerde seyretmesidir" diye konuşan Wunsch, "Ama tabii ki projeksiyonlarımızda bunların düşeceğini öngörüyoruz, dolayısıyla faizleri düşürmeden önce ücretlerin yüzde 3'e yükseldiğini görene kadar beklemeyeceğiz. Sanırım bunu daha önce yapacağız ve bu yüzden bir bahse girmemizin önemli olduğunu söylüyorum" dedi.

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