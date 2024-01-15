ECB üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomist Philip Lane, ECB'nin olası bir dizi faiz indiriminin ilkine karar vermek için Haziran ayına kadar önemli verilere sahip olacağını, ancak çok hızlı gitmenin kendi kendini yenilgiye uğratabileceğini söyledi.

Lane, İtalyan Il Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte "bir dizi faiz indirimi" düşüncesini açıkça dile getirdi, ancak önemli ücret verilerinin ancak ECB'nin 6 Haziran toplantısına kadar tam olarak elde edilebileceğini vurguladı ve "Haziran toplantımıza kadar bu önemli verilere sahip olacağız. Ancak şunu vurgulamak isterim ki, her hafta bakacağımız başka veriler de var" dedi.

Lane, ECB'nin Eylül ayındaki faiz artışının kısmen enflasyonun geri gelmesine karşı bir "sigorta" olduğunu söyledi ve politikayı gevşetme zamanı geldiğinde bunun dikkate alınacağını belirtti. Bununla birlikte Lane, faizlerin çok hızlı düşürülmesinin yeni bir enflasyon dalgasını körükleyebileceğini ve ECB'yi faizleri daha da yükseltmeye zorlayabileceğini de vurgulayarak, "Yanlış bir şafak, çok hızlı bir yeniden kalibrasyon, kendi kendini yenilgiye uğratabilir" diye konuştu.