Tesla'nın patronu Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisindeki hissesinin değerinde yaşanan keskin düşüşün ve Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık yatırımın ardından Çarşamba günü dünyanın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine kaybetti.
Elon Musk "en zengin kişi" unvanını kısa süreliğine kaybetti
Tesla`nın CEO`su Elon Musk dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Louis Vuitton`ın çatı şirketi LVMH`nin CEO`su Bernard Arnault`a kaptırdı. Ünlü milyarder sonrasında tekrar ilk sıraya yerleşti.
Forbes dergisine göre lüks tüketim markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi 185,3 milyar dolarlık servetleriyle kısa süreliğine dünyanın en zengini unvanını alsa da sonrasında tekrar ikinci sıraya yerleştiler.
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