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Enflasyonu düşürme konusunda ECB'ye güven arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun kontrol altına alabileceği konusunda daha iyimser hale geldiklerini belirterek, "Son gelişmeler enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendiriyor. Bunu ekim ayındaki para politikası toplantımızda hesaba katacağız." dedi.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2024 17:23

ECB Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu.

"Avrupa önemli zorluklarla karşı karşıya ve önümüzdeki beş yıl içinde kritik kararlar alınması gerekecek." diyen Lagarde, yeni dönemde AP ile yakın biçimde çalışacaklarını anlattı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nin birinci çeyrekte yüzde 0,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,2 büyüdüğünü anımsatarak, "İkinci çeyrekteki büyüme esas olarak ihracattan ve kamu tüketiminden kaynaklandı. Hane halkları daha az tükettiği, firmalar iş yatırımlarını azalttığı ve konut yatırımları düştüğü için iç talep zayıf kaldı. Hizmet sektörü, yavaşlama belirtileriyle ayakta kalırken, imalat ve inşaat sektörlerindeki faaliyetler durgun kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyondaki gelişmeler hakkında Lagarde, "Enflasyondaki düşüş son iki aydır hızlanıyor. Manşet enflasyon Ağustos 2024'te yüzde 2,2'ye düştü. Azalan enerji maliyetleri nedeniyle enflasyonun eylül ayında daha da gerilemesi bekleniyor." dedi.

Lagarde, enerji fiyatlarındaki sert düşüşlerin yıllık enflasyona etkisinin kaybolduğunu bu nedenle dördüncü çeyrekte enflasyonun bir miktar artabileceğini belirterek, "Son gelişmeler enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendiriyor. Bunu ekim ayındaki para politikası toplantımızda hesaba katacağız." dedi.

"Enflasyonla mücadelede uzun bir yol katettik." diyen Lagarde, enflasyonun faiz oranlarının artırılmasıyla gerilediğini ifade etti.

Lagarde, "Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefimize zamanında dönmesini sağlamaya kararlıyız. Uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için veriye dayalı bir yaklaşımı izlemeye devam edeceğiz. Burada enflasyon görünümüne, enflasyonun dinamiklerine ve para politikası iletim gücüne odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını vurgulayan Lagarde, "Önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüdünde bulunmuyoruz." diye konuştu.

"Dünya hızla değişiyor ve Avrupa geride kalıyor. Teşhis ve çözüm açık. AB bir araya gelmeli ve rekabet gücünü artırmak için yapısal zorluklarını ele almalıdır." diyen Lagarde, AB'nin sermaye piyasaları birliğinde ilerlemesi, ekonomik dayanıklılığı artırmak ve ekonomiyi karbondan arındırmak için önemli çaba göstermesi gerektiğini anlattı.

Öte yandan, ECB, 12 Eylül'de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,50'ye çekmişti.

ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.

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