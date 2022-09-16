Harward Kennedy School'da öğrenciler ile bir araya gelen ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faizi er ya da geç yüzde 4,3'ün üzerine (4,25-4,50) çıkarması gerektiğini söyledi.
Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed faizi yüzde 4,25'e çıkarmalı
ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers, Fed`in enflasyonu kontrol altına almak için faizi er ya da geç yüzde 4,3`ün üzerine çıkarması gerektiğini söyleyerek ancak bu hemen şimdi vermeleri gereken bir karar değil dedi.
Summers, "Bana göre, eğer Fed üyeleri enflasyonu güvenli şekilde kontrol altına almak istiyorlar ise, faizleri bunun dana üzerine yükseltmeleri gerekli. Ancak bu hemen şimdi vermeleri gereken bir karar değil" diye konuştu.
Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 75 baz puan artırmasının, 50 baz puanlık bir artırıma göre daha iyi tercih olacağını savunan Summers, "Fed üyelerinin faiz artırımlarına devam etmeleri gerekeceğinden eminim" ifadelerini de kullandı.
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