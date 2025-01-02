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Euro Bölgesi'nde imalat sanayi aralıkta zayıfladı

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1 puana indi.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2025 15:05

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin aralık ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nin imalat sektörü, yeni siparişler, üretim, satın alma faaliyetleri ve envanterlerde gerileme yaşadı.

Euro Bölgesi'nde kasımda 45,2 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 45,1 puana inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Ayrıca, Euro Bölgesi'nin en büyük üç ülkesi Almanya, Fransa ve İtalya'da imalat sanayi aralıkta zayıfladı. Böylece, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü 2024'ü daralarak tamamladı. Öte yandan, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor. Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi'nde üretim sektörünün aralık ayında da toparlanamadığını belirtti. Yeni siparişlerin önceki iki aya göre daha da azaldığını anımsatan Rubia, imalatın hızlı toparlanmasının beklenmediğini ifade etti.

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