CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali

Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2024 06:45

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD merkez bankasının ileriye dönük olarak çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve yeni verilerin devam eden ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına olan güveni artırmasının ardından "acelesi olmadığını" vurguladı.

Nashville, Tennessee'deki Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin bir konferansında konuşan Powell, yaptığı yorumlar, birçok yatırımcının Fed'in yıl sonundan önce kilit faiz oranında yarım puanlık keskin bir indirim daha yapacağı yönündeki umutlarını hayal kırıklığına uğrattı. Powell, son yarım puanlık faiz indiriminin gelecekteki hamlelerin bu kadar agresif olacağına dair bir işaret olarak yorumlanmaması gerektiğini, aslında sonraki hamlelerin daha küçük olacağını belirtti.

Powell konferansın soru-cevap oturumunda Fed'in faiz indirimlerine atıfta bulunarak "Buna bir süre boyunca devam edecek bir süreç olarak bakıyoruz, hızlı gitmemiz gereken bir şey değil. İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zaman içinde daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir. Ancak önceden belirlenmiş bir rotada değiliz. Riskler iki yönlü ve kararlarımızı toplantı toplantı almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Gümüş 12 yılın zirvesinde Gümüş 12 yılın zirvesinde 26 Eylül 2024 17:31
KKM’de 1 ayın en hızlı düşüşü KKM'de 1 ayın en hızlı düşüşü 26 Eylül 2024 17:28
ABD ekonomisinde pozitif veriler ABD ekonomisinde pozitif veriler 26 Eylül 2024 17:27
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı 26 Eylül 2024 14:49
Çin talep kaygıları Brent petrolün fiyatını düşürdü Çin talep kaygıları Brent petrolün fiyatını düşürdü 26 Eylül 2024 11:07
Fed üyesi Kugler daha fazla faiz indirimi öngörüyor Fed üyesi Kugler daha fazla faiz indirimi öngörüyor 26 Eylül 2024 09:16
İngiltere’nin otomobil üretimi düştü İngiltere'nin otomobil üretimi düştü 26 Eylül 2024 09:13
BoJ tutanakları üyelerin görüş ayrılıklarına işaret ediyor BoJ tutanakları üyelerin görüş ayrılıklarına işaret ediyor 26 Eylül 2024 09:11
İngiltere’de tüketici güveni düştü İngiltere'de tüketici güveni düştü 26 Eylül 2024 09:05
Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verilerinde 28 Eylül 2024 11:19
ABD’de mortgage faizi gerilemeye devam etti ABD'de mortgage faizi gerilemeye devam etti 25 Eylül 2024 16:26
İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha indirdi İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha indirdi 25 Eylül 2024 15:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler