Fed üyesi Bostic: 4. çeyrekte bir faiz indirimi muhtemel

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de enflasyonun "daralıyor gibi göründüğünü" ve bunun Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmesine izin vermesi gerektiğini söyledi.

Yayınlanan bir makalesinde Bostic, mevcut koşullar altında, "Şartların muhtemelen bu yılın dördüncü çeyreğinde federal fon oranlarında bir indirim gerektireceğine inanmaya devam ediyorum" dedi.

"BİR DİZİ İNDİRİMİN İLK OLARAK GÖRÜLEBİLİR"

Gazetecilere daha sonra yaptığı açıklamalarda, ilk indirim konusunda "sabırlı" olmanın bir nedeninin, bu indirimin enflasyonun %2'ye doğru açık bir yola girdikten sonra gelmesi olduğunu ve bir dizi indirimin ilki olarak görülebileceğini belirtti.

Bostic, "Belirli bir politika yoluna bağlı değilim. Daha fazla indirimin, hiç kesinti yapılmamasının ve hatta artış yapılmasının uygun olabileceği makul senaryolar var. Sahadaki verilerin ve koşulların rehberim olmasına izin vereceğim" dedi.

Bostic, istihdam piyasasının önünde hiçbir "uçurumun" bulunmadığına inandığını ve Fed'in enflasyon hedefine "tarihsel standartlara göre sıkı olan iş gücü piyasalarıyla" ulaşabileceğine inandığını kaydetti.