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Fed üyesi Bostic: Faiz indiriminde ilk hamle yaz aylarında gelir

Atlanda Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indiriminde ilk hamlenin yaz aylarında gelebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 08:56

Atlanda Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun bu yılki gidişatını inişli çıkışlı ve yavaş göründüğünü belirterek, önümüzdeki birkaç ay içinde faiz indirimi için fazla umutlanılmaması gerektiği mesajını verdi.

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi olan Bostic, CNN'e verdiği özel röportajda, şu anda %3 civarında olan ülke enflasyon oranının 2024 yılı sonunda "alt ikilere" yakın olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bostic, faiz oranlarının düşürülmesiyle ilgili olarak "Bu görünümle, ilk hamlenin yaz aylarında geleceğini görüyorum" dedi.

Bostic işgücü piyasasının gücünün kendisini hem şaşırttığını hem de memnun ettiğini söyledi.

"Asıl soru, enflasyonun %2'ye ne kadar hızlı geri dönebileceğinin altında yatan şeyin ne olduğudur?" diye konuşan Bostic, mevcut ekonomik koşulların fiyatların yüksek kalmasına yardımcı olarak Amerikalıların aleyhine işleyebileceğini ekledi.

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