Fed üyesi Bowman bir faiz artışı daha bekliyor

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman katıldığı bir etkinlikte, "Temel ekonomik görünümüm, enflasyonu %2'lik hedefimize zamanında indirmek için politikayı yeterince kısıtlayıcı tutmak amacıyla federal fon oranını daha da artırmamız gerekeceğini beklemeye devam ediyor" diye konuştu.

Bowman, Fed'in işinin henüz bitmediğini düşündüklerini söyleyen küçük bir azınlıktaki politika yapıcılar arasında defalarca yer aldı.

Bowman, tüketicilerin daha fazla harcama yapması, enerji fiyatlarının yükselmesi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde yurt dışından daha fazla üretimin geri getirilmesi eğilimine bağlı olarak olası yeni işgücü açıkları göz önüne alındığında, mal ve işgücü arzının daha fazla gevşetilmesinin enflasyonu düşürmeye devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Benzer şekilde, işletmeler arasında faiz oranına duyarsızlığa dair bazı işaretlerin, daha sıkı para politikası ve finansal koşulların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkilerini azaltabileceğini belirten Bowman, genel olarak uzun vadeli ekonomik koşulların, Fed'in politika faizinin salgın öncesi normlardan daha yüksek olması gerekebileceği anlamına gelebileceğini vurguladı.

Bowman, "Benim görüşüme göre, tasarruflara kıyasla daha yüksek yatırım talebi gibi ekonomideki potansiyel yapısal değişiklikler göz önüne alındığında, düşük ve istikrarlı enflasyonla tutarlı federal fon oranı seviyesinin pandemi öncesinden daha yüksek olması oldukça olası" dedi.