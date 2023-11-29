CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi Bowman bir faiz artışı daha bekliyor

Fed üyesi Bowman bir faiz artışı daha bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed'in enflasyonu makul bir süre içinde %2'lik hedefine geri getirmek için borçlanma maliyetlerini daha da yükseltmesi gerekeceğini savundu.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 09:50

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 09:50

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman katıldığı bir etkinlikte, "Temel ekonomik görünümüm, enflasyonu %2'lik hedefimize zamanında indirmek için politikayı yeterince kısıtlayıcı tutmak amacıyla federal fon oranını daha da artırmamız gerekeceğini beklemeye devam ediyor" diye konuştu.

Bowman, Fed'in işinin henüz bitmediğini düşündüklerini söyleyen küçük bir azınlıktaki politika yapıcılar arasında defalarca yer aldı.

Bowman, tüketicilerin daha fazla harcama yapması, enerji fiyatlarının yükselmesi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde yurt dışından daha fazla üretimin geri getirilmesi eğilimine bağlı olarak olası yeni işgücü açıkları göz önüne alındığında, mal ve işgücü arzının daha fazla gevşetilmesinin enflasyonu düşürmeye devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Benzer şekilde, işletmeler arasında faiz oranına duyarsızlığa dair bazı işaretlerin, daha sıkı para politikası ve finansal koşulların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkilerini azaltabileceğini belirten Bowman, genel olarak uzun vadeli ekonomik koşulların, Fed'in politika faizinin salgın öncesi normlardan daha yüksek olması gerekebileceği anlamına gelebileceğini vurguladı.

Bowman, "Benim görüşüme göre, tasarruflara kıyasla daha yüksek yatırım talebi gibi ekonomideki potansiyel yapısal değişiklikler göz önüne alındığında, düşük ve istikrarlı enflasyonla tutarlı federal fon oranı seviyesinin pandemi öncesinden daha yüksek olması oldukça olası" dedi.

İlginizi Çekebilir
Japon firmalardan maaşlara rekor zam Japon firmalardan maaşlara rekor zam 28 Kasım 2023 09:07
Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü’nden kripto para yorumu Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü'nden kripto para yorumu 28 Kasım 2023 09:02
Putin askeri harcamaların artırılmasına onay verdi Putin askeri harcamaların artırılmasına onay verdi 28 Kasım 2023 08:58
Japon iş dünyası yenin ekonomi üzerindeki etkisini tartışacak Japon iş dünyası yenin ekonomi üzerindeki etkisini tartışacak 28 Kasım 2023 08:54
Altın gram fiyatı ONS rüzgarına kapıldı! Altın fiyatları rekora doymuyor! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş rakam verdi Altın gram fiyatı ONS rüzgarına kapıldı! Altın fiyatları rekora doymuyor! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş rakam verdi 28 Kasım 2023 08:52
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 28 Kasım 2023 13:09
OPEC+ üretim kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyor OPEC+ üretim kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyor 28 Kasım 2023 08:52
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti 28 Kasım 2023 10:13
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 28 Kasım 2023 09:38
S&P 500 için 2024 yıl sonu tahmini açıklandı S&P 500 için 2024 yıl sonu tahmini açıklandı 28 Kasım 2023 08:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 28 Kasım 2023 10:15
Deutsche Bank ABD’nin faiz indirimine gideceğini öngördü Deutsche Bank ABD'nin faiz indirimine gideceğini öngördü 28 Kasım 2023 08:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,17
%0,3165
EURO
1.001,59
%0,1594
ALTIN
1.000,35
%0,0346
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.007,95
%0,7949
EURO
1.002,64
%0,2636
ALTIN
1.000,69
%0,0692
DOLAR
1.013,34
%1,3335
BORSA
1.060,20
%6,0201
EURO
1.032,13
%3,2131
ALTIN
1.026,97
%2,6969
DOLAR
1.049,36
%4,9358
BORSA
1.644,19
%64,4191
EURO
1.800,08
%80,0075
ALTIN
1.549,42
%54,9416
DOLAR
1.632,53
%63,2529
BORSA
BİST En Aktif Hisseler