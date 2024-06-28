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Fed üyesi Bowman: Faiz indirimini desteklemeye hazır değilim

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed'in faiz indirimine gitmesini desteklemeye hazır olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 08:38

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 08:39

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının hala yüksek olması nedeniyle Fed'in faiz indirimine gitmesini desteklemeye hazır olmadığını yineledi.

"FAİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN UYGUN NOKTADA DEĞİLİZ"

Bowman, Fed'in mevcut faiz oranı duruşunun "kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini ve para politikası mevcut seviyelerde tutulsa bile fiyat baskılarının soğuması gerektiğini söyledi.

"Gelen verilerin enflasyonun %2'lik hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini göstermesi halinde, para politikasının aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için federal fon oranını kademeli olarak düşürmek eninde sonunda uygun olacaktır" diye konuşan Bowman, "henüz politika faizini düşürmenin uygun olduğu noktada değiliz ve enflasyona yönelik bir dizi yukarı yönlü risk görmeye devam ediyorum" dedi.

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