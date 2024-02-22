CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi Bowman'dan faiz mesajı

Fed üyesi Bowman'dan faiz mesajı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarının neden yakın zamanda düşürülmemesi gerektiğini düşündüğünü açıklarken, "Ekonominin nasıl performans gösterdiğine dair gerçek bir fikir edinmek gerçekten zor" dedi.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 09:22

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, pandemiden bu yana ekonomik verilerin daha az güvenilir olduğuna ve normalden daha büyük revizyonlara eğilimli olduğuna dikkat çekti. Bunun Fed'i daha önce de yanılttığını söyledi.

Fed yetkililerinin ekonominin yumuşadığını ve enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru yavaşladığını teyit etmek için daha fazla bilgi beklemek istediklerini söyleyen Bowman, Washington, D.C.'de düzenlenen bir bankacılık etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bence ekonominin nereye gittiği konusunda daha fazla güven kazanmamız için bolca zaman var. Bence bir noktada faizleri düşürme sürecine başlamanın zamanı gelecek, ancak verilerdeki belirsizlik göz önüne alındığında bundan emin değilim. Yani, kesinlikle şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Amerikalı düzenleyicilerin ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan yetkililerin banka iflaslarını ve mali krizleri önlemeye yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Bowman, en büyük kredi kuruluşlarının sermaye seviyelerini yüzde 19 oranında artırmalarını gerektiren bir plana yönelik eleştirilerini de tekrarladı. Düzenleyicilerin önerilerini değiştireceklerinden umutlu olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Para transferlerine yönelik tutar aralıkları güncellendi Para transferlerine yönelik tutar aralıkları güncellendi 21 Şubat 2024 09:52
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 21 Şubat 2024 08:51
Borsa İstanbul’da BIST 100 kapanış rekoru kırdı Borsa İstanbul'da BIST 100 kapanış rekoru kırdı 20 Şubat 2024 18:46
İngiltere MB Başkanı: Faiz indirim beklentileri mantıksız değil İngiltere MB Başkanı: Faiz indirim beklentileri mantıksız değil 20 Şubat 2024 16:57
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı 20 Şubat 2024 13:36
AB’de yeni otomobil satışları ocakta arttı AB'de yeni otomobil satışları ocakta arttı 20 Şubat 2024 12:25
Yurt dışı ÜFE ocakta arttı Yurt dışı ÜFE ocakta arttı 20 Şubat 2024 10:54
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 21 Şubat 2024 13:36
Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı 20 Şubat 2024 10:49
Brent petrol belirsizliklerin etkisiyle karışık seyir izliyor Brent petrol belirsizliklerin etkisiyle karışık seyir izliyor 20 Şubat 2024 10:27
SPK yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı SPK yatırım kuruluşlarında "yardımcı" sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı 20 Şubat 2024 09:53
Petrol geri çekildi! Motorine indirim geliyor! 20 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Petrol geri çekildi! Motorine indirim geliyor! 20 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? 20 Şubat 2024 09:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,54
%0,3535
DOLAR
1.001,56
%0,156
ALTIN
1.000,60
%0,0596
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.079,13
%7,9129
DOLAR
1.041,61
%4,1607
ALTIN
1.072,80
%7,2797
EURO
1.035,37
%3,537
BORSA
1.089,67
%8,9672
DOLAR
1.103,38
%10,338
ALTIN
1.099,84
%9,9836
EURO
1.164,50
%16,4495
BORSA
1.669,61
%66,9607
DOLAR
1.864,13
%86,4127
ALTIN
1.699,55
%69,9545
EURO
1.808,55
%80,8554
BORSA
BİST En Aktif Hisseler