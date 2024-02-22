Fed üyesi Bowman'dan faiz mesajı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, pandemiden bu yana ekonomik verilerin daha az güvenilir olduğuna ve normalden daha büyük revizyonlara eğilimli olduğuna dikkat çekti. Bunun Fed'i daha önce de yanılttığını söyledi.

Fed yetkililerinin ekonominin yumuşadığını ve enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru yavaşladığını teyit etmek için daha fazla bilgi beklemek istediklerini söyleyen Bowman, Washington, D.C.'de düzenlenen bir bankacılık etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bence ekonominin nereye gittiği konusunda daha fazla güven kazanmamız için bolca zaman var. Bence bir noktada faizleri düşürme sürecine başlamanın zamanı gelecek, ancak verilerdeki belirsizlik göz önüne alındığında bundan emin değilim. Yani, kesinlikle şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Amerikalı düzenleyicilerin ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan yetkililerin banka iflaslarını ve mali krizleri önlemeye yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Bowman, en büyük kredi kuruluşlarının sermaye seviyelerini yüzde 19 oranında artırmalarını gerektiren bir plana yönelik eleştirilerini de tekrarladı. Düzenleyicilerin önerilerini değiştireceklerinden umutlu olduğunu söyledi.