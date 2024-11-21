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Fed üyesi Collins: Faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam etmeliyiz

Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam edilmesinin gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2024 09:14

Boston Fed Başkanı Susan Collins, hem enflasyonda bir toparlanma hem de ABD işgücü piyasasında daha fazla yumuşama riski görüyor ve politika yapıcılar durumu değerlendirirken faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam etmeyi bekliyor.

Michigan Üniversitesi Gerald R. Ford Kamu Politikası Okulu'nda konuşan Collins, "Nihai varış noktası belirsiz olsa da, politika şu anda en azından bir miktar kısıtlayıcı olmaya devam ettiği için bir miktar ek politika gevşemesine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Politika faizini mevcut kısıtlayıcı duruşundan kademeli olarak daha nötr bir aralığa taşımak için zaman içinde ek ayarlamalar yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Amaç çok hızlı ya da çok fazla gevşemeye giderek enflasyonda bugüne kadar kaydedilen düşüşü engellemek değil. Aynı zamanda çok yavaş ya da çok az gevşeme de işgücü piyasasını gereksiz yere zayıflatabilir" dedi.

Collins, ABD ekonomisinin, Fed'in 2022'den 2023'e kadar son kırk yılın en yüksek faiz artırım kampanyası karşısında birçok kişinin beklediğinden daha iyi dayandığını belirtti. Yüksek faizlerin yarattığı rahatlığın bir kısmını tüketicilerin pandemi dönemindeki tasarruflarına ve Fed faiz artırımına başlamadan önce işletmelerin ve hane halklarının borçlarını daha düşük seviyelerde sabitlemesine bağladı.

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