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Fed üyesi: Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, ABD para politikasını artık "yeterince kısıtlayıcı" olarak gördüğünü söyleyerek ısrarlı şahin görüşünden geri adım attı.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 08:58

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulması halinde enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru düşebileceğini söyledi ve fiyat baskılarının azalması halinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için potansiyel destek önerdi.

Güney Carolina Bankacılar Birliği 2024 Toplum Bankacıları Konferansı'nda konuşan Bowman, "Görüşüm, politika faizinin bir süre daha mevcut seviyede tutulmasıyla enflasyon oranının daha da düşebileceği olasılığını dikkate alacak şekilde gelişti. Enflasyon zaman içinde yüzde 2 hedefimize yaklaşmaya devam ederse, politikanın aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için politika faizimizi düşürme sürecine başlamak eninde sonunda uygun olacaktır" dedi.

Bowman, "Para politikasının mevcut duruşu, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı görünmekle birlikte, gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya tersine döndüğünü göstermesi halinde gelecekteki bir toplantıda federal fon oranını daha da yükseltmeye istekli olmaya devam ediyorum" ifadelerini de kullandı.

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