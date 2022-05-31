Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonun yavaşlamaya başlamaması halinde Fed'in faiz oranlarını çok daha yukarı çıkarması gerekeceğini söyledi.

Parasal ve Finansal İstikrar Enstitüsü'nün Frankfurt'ta düzenlediği etkinlikte konuşan Waller, "Eğer enflasyon çekip gitmez ise, faizler çok daha yakın zamanda, çok daha yukarı gider" dedi.

Waller, "Burada oturup 6 ay beklemeyeceğiz. Enflasyonda anlamlı geri çekilme görülene kadar her toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını savunacağım. Enflasyonda hedeflediğimiz yere gelene kadar faiz artırımlarını durdurmak için neden görmüyorum" diye konuştu.