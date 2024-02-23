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Fed üyesi Waller: Faiz indirimi için acelemiz yok

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, faiz indirimi için acelelerinin olmadığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 09:11

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, ABD Merkez Bankası politika yapıcılarının, enflasyondaki son yükselişin fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durduğuna mı işaret ettiğini yoksa sadece yoldaki bir tümsek mi olduğunu görmek için faiz indirimlerini en az birkaç ay daha ertelemeleri gerektiğini söyledi.

Waller, dördüncü çeyrek GSYH'sindeki yıllık %3,3'lük artış ve Ocak ayında ABD ekonomisine eklenen 350.000'den fazla istihdamla birlikte, "2023'ün son yarısında gördüğümüz enflasyondaki ilerlemenin devam edeceğini doğrulamamız gerektiği ve bunun para politikasını normalleştirmek için faiz oranlarını düşürmeye başlamak için acele edilmemesi gerektiği yönündeki görüşümü pekiştirdi" dedi.

Enflasyon konusundaki ilerlemenin hem "gerçek" hem de "kayda değer" olduğunu ifade eden Waller, "Ocak ayının bir hız tümseği mi yoksa çukur mu olduğuna karar verebilmem için en az birkaç ay daha enflasyon verisi görmem gerekecek" diye konuştu.

Diğer birçok ekonomik verinin de ekonominin temelde hala sağlam olduğunu gösterdiğini belirten Waller, "politikayı gevşetmek için biraz daha beklemenin riski, çok erken davranıp enflasyon konusunda kaydettiğimiz ilerlemeyi durdurma ya da tersine çevirme riskinden daha düşük" dedi.

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