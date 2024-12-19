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Fed'in faiz mesajı Wall Street'i sarstı

Fed'in faiz indirimlerini yavaşlatma mesajı Wall Street'i sarstı.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2024 09:24

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecekteki faiz indirimleri konusunda daha yavaş, temkinli hareket edecekleri açıklaması, Wall Street'i sarsarak hisse senetlerini düşürdü.

S&P 500 endeksi 2001'den bu yana bir faiz kararı gününde yaşanan en kötü düşüşü yaşadı. 6000 puan seviyesinin altına inen S&P 500 günü yüzde 2,95 kayıpla 5872,10 puandan tamamladı.

S&P 500 en son 17 Eylül 2001'de Fed'in karar gününde bu büyüklükte bir kayıp yaşamış ve endeks yaklaşık %5 düşmüştü.

Dün, Dow Jones Sanayi Endeksi'nde kayıp yüzde 2,58, Nasdaq Bileşik Endeksi'nde düşüş yüzde 3,56 oldu.

Vadeli endekslerde bu sabah karışık seyir hakim. Vadeli S&P 500 Endeksi yüzde 0,15 yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 0,02 ekside.

Franklin Templeton Investment Solutions kıdemli başkan yardımcısı Max Gokhman, Powell'ı "güvercin kılığına girmiş bir şahin" olarak nitelendirdi. Gokhman, "Ekonomik ivmenin gücüyle övünürken dezenflasyondaki son yavaşlamayı küçümsemesine rağmen, tarifelerin geçici olarak silinmeyeceğini ve 2025 için iki kesinti tahmininin gerekli olduğunu çünkü politikanın kısıtlayıcı kalması gerektiğini ima etti" dedi.

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