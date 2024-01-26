CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed'in 'kriz' fonlamasına bankalardan rekor talep

Fed'in 'kriz' fonlamasına bankalardan rekor talep

Fed bankacılık krizine yönelik çıkardığı programda faizi yükseltirken, bu hamle öncesi bankaların programa rekor talep gösterdiği görüldü.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2024 12:33

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2024 12:33

Fed'in kriz programında faizler yükseltilirken, öncesinde bankaların programa yönelik rekor talepte bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Bankası Fed geçen yıl bölgesel bankacılık krizinin ortaya çıkmasıyla devreye alınan acil borç verme programı (Banka Vadeli Fonlama Programı-BTFP) altında bankalara sağlanan kredilerin faizini yükseltme kararı almıştı.

Karar, cazip maliyetleri değerlendirmek isteyen bankaların son haftalarda talebi artırmalarının ardından alınmıştı.

Fed'in açıkladığı veriler, bu faiz oranının artırılması öncesinde rekor kırdığını ortaya koydu. Buna göre talep 24 Ocak'ta sona eren haftada yaklaşık 6,3 milyar dolara yükseldi.

Bu, Kasım ortasından bu yana bu program üzerinden gerçekleşen borçlanmanın 50 milyar dolardan fazla arttığı anlamına geliyor. Fed bu borçlanma faiz oranının kredinin verildiği gün geçerli olan rezerv bakiyelerindeki borçlanma faizinden "düşük olmayacağını" duyurmuştu.

Artış öncesinde önce BTFP borçlanma oranı yüzde 4,88 civarında, rezerv bakiyelerine ödenen faizden yaklaşık 52 baz puan daha düşüktü.

BMO Capital Markets ABD Faiz Stratejisi Başkanı Ian Lyngen, "Fed bu değişikliği yapmakta haklıydı. Para politikası perspektifinden bakıldığında bu uyumsuzluğun devam etmesinin hiçbir anlamı yoktu." dedi.

İlginizi Çekebilir
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 25 Ocak 2024 17:36
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları artıyor ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artıyor 25 Ocak 2024 16:55
Küresel ham çelik üretimi geçen yıl sabit kaldı Küresel ham çelik üretimi geçen yıl sabit kaldı 25 Ocak 2024 16:40
Rusya’dan gaz ve LNG ihracatını artırma hedefi Rusya'dan gaz ve LNG ihracatını artırma hedefi 25 Ocak 2024 16:22
Morgan Stanley: TCMB 4. çeyreğe kadar faizi sabit tutabilir Morgan Stanley: TCMB 4. çeyreğe kadar faizi sabit tutabilir 25 Ocak 2024 15:45
Merkez Bankası rezervleri açıklandı Merkez Bankası rezervleri açıklandı 25 Ocak 2024 15:05
Yabancılar 145,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 145,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı 25 Ocak 2024 14:59
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2024’ün ilk TCMB toplantısı sonrası PPK kararı açıklandı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2024'ün ilk TCMB toplantısı sonrası PPK kararı açıklandı 25 Ocak 2024 14:05
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: %11,68 ek zam! Maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti: SGK ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: %11,68 ek zam! Maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti: SGK ne kadar emekli maaşı alırım? 25 Ocak 2024 14:43
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar lira oldu 25 Ocak 2024 14:33
Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı 25 Ocak 2024 13:32
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Ocak 2024 13:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,29
%0,5294
BORSA
1.002,79
%0,2793
ALTIN
998,68
%-0,1318
DOLAR
993,96
%-0,6042
EURO
1.027,07
%2,7066
BORSA
1.015,11
%1,5114
ALTIN
1.046,99
%4,6994
DOLAR
1.050,45
%5,0447
EURO
1.125,19
%12,5191
BORSA
1.075,32
%7,5316
ALTIN
1.057,22
%5,7223
DOLAR
1.076,92
%7,6923
EURO
1.580,23
%58,0228
BORSA
1.816,71
%81,6714
ALTIN
1.619,89
%61,9888
DOLAR
1.664,14
%66,4138
EURO
BİST En Aktif Hisseler