Fitch: Japonya'da kademeli faiz artışı bankar için pozitif

Fitch Ratings, Japonya'nın para politikasındaki sıkılaşmanın, politika faiz oranlarındaki artış da dahil olmak üzere, devam etmesinin Japon bankalarının yurtiçi net faiz marjlarını (NIM) yükseltmeye yardımcı olacağını savundu.

Fitch'in yaptığı değerlendirme şöyle:

"Japonya Merkez Bankası'nın gösterge teminatsız gecelik çağrı faizi hedefini yaklaşık 10bp artırarak %0-%0,1 seviyesine yükseltme kararı, merkez bankasının 2023 yılında Getiri Eğrisi Kontrol politikasını ayarlamasını takip ediyor. Fitch, önümüzdeki iki yıl içinde politikanın kademeli olarak daha da sıkılaştırılmasını bekliyor, ancak politika faizinin 2025 sonuna kadar sadece %0,25'e yükselmesini bekliyoruz.

Kârlılık, derecelendirdiğimiz bankaların bağımsız kredi profillerinin en zayıf yönüdür, ancak bankaların mevduat faizlerini artırma planları dikkate alındığında bile daha yüksek yurtiçi kredi NIM'leri genel kârlılığı destekleyecektir. Japon devlet tahvilleri (JGB'ler) gibi menkul kıymetlerin daha yüksek yeniden yatırım getirileri de, politika faizlerinin beklediğimiz gibi orta vadede daha yüksek bir seviyede tutulması koşuluyla, karlılığı artıracaktır.

Bununla birlikte, bankaların kredi profillerine ilişkin değerlendirmelerimizde karlılık faktörünü etkilemek için, özellikle de karlılık üzerinde baskı oluşturacak ve daha yüksek NIM'lerden kaynaklanan artışı kısmen dengeleyecek faktörlerin olasılığı göz önüne alındığında, faiz oranlarının 2024-2025'te öngördüğümüz seviyelerin çok üzerinde artması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar arasında mevcut Japon menkul kıymet portföylerindeki kısa vadeli gerçekleşmiş değerleme zararları, daha yüksek faizlerin yeni güçlendirmesi halinde Japonya dışında kazanılan faaliyet karları üzerindeki potansiyel olumsuz döviz kuru etkileri ve daha yüksek kredi maliyetleri yer almaktadır. Japonya'da yapısal olarak daha yüksek enflasyon ve ücret artışı yaşanırsa, bu durum bankaların maliyetlerini dizginleme çabalarını da zorlaştırabilir.

Bölgesel bankaların kârlılığının mega bankalara kıyasla daha az fayda sağlamasını bekliyoruz. Kredi faizlerini yükseltmeleri daha zor olabileceğinden ve piyasa riskine daha fazla maruz kaldıklarından NIM artışları daha zayıf olacaktır. Bölgesel bankaların JGB varlıkları mega bankalarınkinden daha uzun vadeye sahip olma eğilimindedir, bu da onları getiriler yükseldikçe daha büyük değerleme kayıplarına maruz bırakır, ancak aynı zamanda yeniden yatırımda daha yüksek getiri sunar.

Bankaların kazanç artışının bir kısmını ellerinde tutmayı tercih etmeleri halinde sermayelendirme zaman içinde iyileşebilir. Bankaların sermaye faktörü puanlarına ilişkin görünümümüz şu anda negatif olup, nihai Basel III kurallarının uygulanmasından kaynaklanan risk ağırlıklı varlıklardaki artışın yanı sıra küresel piyasa değerlemeleri ve volatiliteye karşı kırılganlık nedeniyle baskı altında kalacakları görüşümüzü yansıtmaktadır.

Bankaların kredi profilleri üzerindeki ek etkiler, döviz likiditesi ve genel piyasa riski üzerindeki etkinin yanı sıra bankaların stratejileri ve risk iştahındaki potansiyel değişiklikler yoluyla da ortaya çıkabilir (ancak bu sonuncusu bizim baz senaryomuz değildir). Mega bankaların başta ABD ve APAC olmak üzere yurt dışında genişlemeye devam edeceğine inanıyoruz, ancak daha yüksek yurt içi NIM'ler onları iç piyasaya daha fazla odaklanmaya yönlendirebilir.

Japonya'nın artık tüketimi ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen ılımlı ücret artışları eşliğinde istikrarlı enflasyon yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu değerlendirirsek, bu iyileşen makroekonomik görünüm, bankalar için daha yüksek faiz oranlarından kaynaklanan potansiyel yukarı yönlü etkiyle birlikte, banka faaliyet ortamı (OE) faktör puanının 'a-'den 'a'ya revize edilmesini destekleyebilir. Ancak, ücretler ve fiyatlar arasındaki etkileşimin orta vadeli ekonomik büyüme beklentileri için olumlu olup olmayacağının netleşmesi zaman alabilir.

OE notunun 'a' seviyesine yükseltilmesi Japon bankalarının bağımsız Yaşayabilirlik Notları (VR) üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmazken, 'a-' seviyesinden 'bbb+' seviyesine indirilmesi bazı bankaların VR'lerinin düşürülmesine yol açabilir. 'a-' veya 'a' OE notu altında, mega bankaların notlarının yükseltilmesi, yönetimin stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması ve güçlendirilmiş sermaye ile desteklenen faaliyet karı/risk ağırlıklı varlık oranının sürekli olarak %1,4'ün üzerinde kalması ile karlılıkta sürdürülebilir bir iyileşme gerektirecektir - ikincisi, adi özkaynak Tier 1 oranının %15'in üzerinde tutulmasıyla yansıtılmaktadır."