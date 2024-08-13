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Fitch Ratings İsrail'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İsrail'in kredi notunu"A+ "dan "A "ya düşürdü.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 08:49

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings jeopolitik risklerin kötüleştiğine işaret ederek İsrail'in kredi notunu "A+"dan "A "ya düşürdü ve görünümü negatifte tuttu.

Fitch yaptığı açıklamada "Bizim görüşümüze göre Gazze'deki çatışma 2025 yılına kadar sürebilir ve diğer cephelere yayılma riski var" dedi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Savaşın ve yarattığı jeopolitik risklerin ardından notun düşürülmesi doğaldır" dedi.

Fitch, İsrail ile İran ve müttefikleri arasında artan gerilimin önemli ölçüde ek askeri harcama, altyapının tahrip edilmesi ve ekonomik faaliyet ve yatırımların zarar görmesi anlamına gelebileceğini söyledi.

Fitch ayrıca, İsrail hükümetinin sınır savunmasını güçlendirirken askeri harcamalarını savaş öncesine kıyasla GSYH'nın %1,5'ine yakın bir oranda kalıcı olarak artırmasını bekliyor.

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