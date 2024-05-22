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Fitch: Türkiye'de yatırımcı güveni toparlanıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Türk bankalarının borçlanma kağıdı ihraçlarındaki artış yatırımcı güveninin toparlandığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 16:56

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 16:56

Fitch Ratings'e göre, Türk bankalarının borçlanma kağıdı ihracındaki son artış, uluslararası yatırımcıların geçen yılki seçimlerin ardından Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsemesinden sonra sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret etti.

Fitch, "Arz fazlası belirtileri halihazırda sermaye benzeri borç ihraç maliyetlerini artırıyor, ancak piyasa erişimindeki önemli iyileşme bankalar için açık bir kredi olumlu" dedi

Türk bankaları Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana iyi bir piyasa erişimi sergiledi. İhraçlar 1Ç24'te hız kazanmış, birkaç ilave Tier 1 (AT1) ve Tier 2 sermaye aracı yatırımcı duyarlılığındaki değişimin sinyallerini vermiştir. Bu durum, çoğunlukla sendikasyon kredileri ve zaman zaman çok yüksek maliyetli Eurobond'larla sınırlı olan uzun süreli mütevazı ihraç dönemini takip etti.

Fitch,"Piyasa erişimindeki iyileşme, 2024 yılı başında Türk bankaları için yakın vadeli refinansman risklerinin azalacağı yönündeki beklentilerimizi güçlendirmektedir. Yatırımcılar, bu yıl ABD'nin olası faiz indirimleri öncesinde daha yüksek faiz oranlarını sabitleme fırsatını değerlendiriyor olabilir" değerlendirmesini yaptı.

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